Sampdoria | assolti gli oneri fiscali | le ultime

(Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è mai stato un vero rischio per laperché la serietà di Lanna, Panconi e Bosco era già una garanzia:Buone notizie in casa. I blucerchiati non hanno mai rischiato penalizzazioni, ma averne la certezza è un motivo in più per stare tranquilli con il presidente Lanna che si da subito ha dato le giuste garanzie. Tutti glisono statientro i termini previsti del 16 febbraio a testimonianza che la società è solida. Ora, oltre alla salvezza, si può lavorare in tranquillità alla cessione del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

