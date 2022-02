Roma, Shomurodov: «Impegnativo allenarsi con Mourinho. Voglio la Champions» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attaccante della Roma Shomurodov ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso e non solo Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, in una intervista ai canali ufficiali della UEFA ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso e non solo. IDOLI D’INFANZIA – «Didier Drogba e Fernando Torres. Li amavo moltissimo e guardavo sempre le loro partite». TIFO – «Ero malato per il Chelsea. Adesso sono un tifoso della Roma». CAPITANO UZBEKISTAN – «Questo è di grande importanza per me. È difficile da descrivere a parole. Non pensavo che sarei diventato un capitano così presto e un giocatore così importante per la nazionale. Ora abbiamo un cambio generazionale, stanno arrivando giovani giocatori e da più esperto devo dare loro l’esempio, quindi questo è molto importante per me». ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attaccante dellaha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso e non solo Eldor, attaccante della, in una intervista ai canali ufficiali della UEFA ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso e non solo. IDOLI D’INFANZIA – «Didier Drogba e Fernando Torres. Li amavo moltissimo e guardavo sempre le loro partite». TIFO – «Ero malato per il Chelsea. Adesso sono un tifoso della». CAPITANO UZBEKISTAN – «Questo è di grande importanza per me. È difficile da descrivere a parole. Non pensavo che sarei diventato un capitano così presto e un giocatore così importante per la nazionale. Ora abbiamo un cambio generazionale, stanno arrivando giovani giocatori e da più esperto devo dare loro l’esempio, quindi questo è molto importante per me». ...

