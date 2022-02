Riforma della magistratura: lo stop alle porte girevoli non diventi una ‘resa dei conti’ (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ davvero una singolare coincidenza che il Consiglio dei ministri approvi all’unanimità un nuovo testo della proposta di legge sulla Riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura a pochi giorni da un anniversario storico. Un trentennale, per la precisione: 17 febbraio 1992, arresto in flagranza di reato di Mario Chiesa, presidente socialista del milanese Pio Albergo Trivulzio, evento che segnò l’avvio delle inchieste di Mani pulite. Dopo nulla sarebbe più stato lo stesso nei rapporti tra magistratura e classe politica. Non solo quella “vecchia”, presto spazzata via dall’evidenza giudiziaria del suo coinvolgimento in un “meccanismo che viveva di vita propria” (così lo definì un assessore milanese), quello della corruzione sistemica; ma anche quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ davvero una singolare coincidenza che il Consiglio dei ministri approvi all’unanimità un nuovo testoproposta di legge sulladell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiorea pochi giorni da un anniversario storico. Un trentennale, per la precisione: 17 febbraio 1992, arresto in flagranza di reato di Mario Chiesa, presidente socialista del milanese Pio Albergo Trivulzio, evento che segnò l’avvio delle inchieste di Mani pulite. Dopo nulla sarebbe più stato lo stesso nei rapporti trae classe politica. Non solo quella “vecchia”, presto spazzata via dall’evidenza giudiziaria del suo coinvolgimento in un “meccanismo che viveva di vita propria” (così lo definì un assessore milanese), quellocorruzione sistemica; ma anche quella ...

giorgio_gori : L’acquisizione agli atti e la pubblicazione dell’intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappre… - ivanscalfarotto : Abbiamo visto la giustizia piegata per finalità politiche, così come la torsione mediatica delle notizie di cronaca… - FrancescoLollo1 : L’Italia ha bisogno di un’Assemblea costituente per riformare la Costituzione: i tempi sono maturi per una riforma… - stellastiaccini : RT @giorgio_gori: L’acquisizione agli atti e la pubblicazione dell’intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappresentaz… - AFiorenza54 : RT @giorgio_gori: L’acquisizione agli atti e la pubblicazione dell’intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappresentaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della Studente muore a 16 anni durante uno stage Usb chiede anche 'la revisione totale dei modelli della formazione professionale, questa specie di ... Chiede anche all'ineffabile ministro Bianchi che fine abbia fatto la promessa riforma degli ...

Il futuro del governo Draghi ... in direzione del centro e della stessa Forza Italia, le alleanze per le elezioni amministrative. ... sostiene i referendum sulla giustizia, di fatto contro la riforma Cartabia approvata all'unanimità ...

Riforma della magistratura: lo stop alle porte girevoli non diventi una ‘resa dei conti’ Il Fatto Quotidiano Riforma della magistratura: lo stop alle porte girevoli non diventi una ‘resa dei conti’ E’ davvero una singolare coincidenza che il Consiglio dei ministri approvi all’unanimità un nuovo testo della proposta di legge sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore ...

Così la Costituzione verde ammazzerà l’impresa E intanto, con la riforma dell’articolo 41 ... e quindi funzionano sempre come “spinta gentile” nella direzione della loro chiusura e della loro sostituzione con i ben più “efficienti” (che poi è ...

Usb chiede anche 'la revisione totale dei modelliformazione professionale, questa specie di ... Chiede anche all'ineffabile ministro Bianchi che fine abbia fatto la promessadegli ...... in direzione del centro estessa Forza Italia, le alleanze per le elezioni amministrative. ... sostiene i referendum sulla giustizia, di fatto contro laCartabia approvata all'unanimità ...E’ davvero una singolare coincidenza che il Consiglio dei ministri approvi all’unanimità un nuovo testo della proposta di legge sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore ...E intanto, con la riforma dell’articolo 41 ... e quindi funzionano sempre come “spinta gentile” nella direzione della loro chiusura e della loro sostituzione con i ben più “efficienti” (che poi è ...