Psg | Mbappè | “Concentrato sul club | Real grande squadra”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Sicuramente volevamo essere pronti per questa serata, è un sogno giocare questo tipo di partite. Dovevamo cominciare subito ad attaccare, volevamo vincere davanti ai nostri tifosi e siamo contenti di avere questo leggere vantaggio in vista del ritorno. Se andrò alMadrid? Sono un giocatore del Psg, ilè unma sonoqui. Darò tutto e continuerò a dimostrarlo“. Lo ha detto Kyliandopo la vittoria contro ilMadrid agli ottavi d’andata di Champions. Il francese ha segnato il gol-vittoria all’ultimo secondo: “Avevo tanta fiducia – spiega – c’erano due giocatori su Neymar e io mi sono spostato. Il difensore è rientrato e ho trovato il buco giusto per calciare verso Courtois. Al ritorno dovremo giocare per vincere, perché siamo ...