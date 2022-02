Perché prima di giudicare Raoul Bova in Don Matteo 13 bisogna vedere la nuova stagione (Di martedì 15 febbraio 2022) L’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13 aveva suscitato grande sgomento fin dal suo annuncio, nell’estate dello scorso anno. Alla notizia che Terence Hill avrebbe abbandonato i panni dell’ormai iconico parroco-detective di Spoleto, i fan della fiction si sono letteralmente divisi; da una parte c’è stato chi ha accolto il cambio al vertice con curiosità, dall’altra chi è rimasto scettico. Sostituire una colonna portante come Terence Hill non è facile, e lo sa benissimo Bova, che ne aveva discusso proprio in una delle sue recenti interviste, e anche a Sanremo 2022, dove insieme a Nino Frassica, ha presentato la nuova stagione: Cercavo, sognavo una cosa bella. Una serie emozionante che facesse sognare e fare andare a dormire le persone felici, e farle svegliare poi la mattina con un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) L’arrivo diin Don13 aveva suscitato grande sgomento fin dal suo annuncio, nell’estate dello scorso anno. Alla notizia che Terence Hill avrebbe abbandonato i panni dell’ormai iconico parroco-detective di Spoleto, i fan della fiction si sono letteralmente divisi; da una parte c’è stato chi ha accolto il cambio al vertice con curiosità, dall’altra chi è rimasto scettico. Sostituire una colonna portante come Terence Hill non è facile, e lo sa benissimo, che ne aveva discusso proprio in una delle sue recenti interviste, e anche a Sanremo 2022, dove insieme a Nino Frassica, ha presentato la: Cercavo, sognavo una cosa bella. Una serie emozionante che facesse sognare e fare andare a dormire le persone felici, e farle svegliare poi la mattina con un ...

Advertising

aldotorchiaro : @gaiatortora @ilriformista @SigfridoRanucci Non direi. Ha cambiato più versioni, prima una bufala, oggi dice video… - francesca_flati : Il consulente #Ricciardi ha detto che il #greenpass previene i contagi e che va mantenuto fino alla fine del 2022.… - matteosalvinimi : Che orrore. Ma come si fa? «Aveva aggredito un’altra donna pochi giorni prima, senza documenti, mi chiedo perché l… - zazoomblog : Perché prima di giudicare Raoul Bova in Don Matteo 13 bisogna vedere la nuova stagione - #Perché #prima #giudicare… - cclatwe : Non mi do pacieeee... possibile che dietro anche solo a un piccolissimo dettaglio non ci sia l'ombra inquietante di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché prima Roma - Lido, sono solo due i treni in servizio C'è anche chi ha dovuto aspettare in stazione quasi un'ora, esattamente 52 minuti, prima di ... l'agenzia per la sicurezza ferroviaria, perché non erano ancora stati sottoposti a revisione, non sono ...

Klopp: 'L'Inter è un top team, ci vorrà una prova eccezionale. Salah e Mané forze della natura, su Henderson...' ... 'I gol in trasferta mi piacevano, non so perché hanno cambiato il regolamento ma noi cercheremo comunque di fare il massimo. E' una buona cosa giocare la prima fuori, non so se sarà una cosa ...

Mourinho: "C'è frustrazione perché eravamo qui per vincere" Il Romanista C'è anche chi ha dovuto aspettare in stazione quasi un'ora, esattamente 52 minuti,di ... l'agenzia per la sicurezza ferroviaria,non erano ancora stati sottoposti a revisione, non sono ...... 'I gol in trasferta mi piacevano, non sohanno cambiato il regolamento ma noi cercheremo comunque di fare il massimo. E' una buona cosa giocare lafuori, non so se sarà una cosa ...