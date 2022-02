Pensioni, con i morti da Covid l’Inps “risparmia” 1,1 miliardi nel 2020 (Di martedì 15 febbraio 2022) Pensioni, la mortalità dovuta al Covid ha cambiato diverse cose in questo ambito. Nel 2020 l’Inps ha risparmiato ben 1,1 miliardi proprio a causa dei decessi. Lo segnala il nono Rapporto di Itinerari previdenziali che afferma che fino al 2029 l’Inps risparmierà 11,9 miliardi. Ma vediamo alcuni dettagli. Leggi anche: Volantino MediaWorld, le nuove offerte dal 15 al 28 febbraio 2022: sconti su smartphone ed elettrodomestici Pensioni, cosa ha cambiato il Covid? «Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità,si quantifica in 1,11 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022), la mortalità dovuta alha cambiato diverse cose in questo ambito. Nelhato ben 1,1proprio a causa dei decessi. Lo segnala il nono Rapporto di Itinerari previdenziali che afferma che fino al 2029risparmierà 11,9. Ma vediamo alcuni dettagli. Leggi anche: Volantino MediaWorld, le nuove offerte dal 15 al 28 febbraio 2022: sconti su smartphone ed elettrodomestici, cosa ha cambiato il? «Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nelha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità,si quantifica in 1,11 ...

