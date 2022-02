"Pensa ai tuoi problemi": la De Filippi disintegra l'anziana Pinuccia. Dietro le quinte... il disastro della Dama (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche a una certa età si può Pensare alle telecamere. È forse il caso di Pinuccia della Giovanna, che nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha fatto piuttosto rumore per la storia che l'ha riguardata: la Dama del Trono Over era stata costretta a scendere da un treno perché non in regola con il Green Pass, non avendo fatto la terza dose perché impegnata con le varie registrazioni. In quell'occasione Maria De Filippi aveva fatto notare a Pinuccia che è molto più importante il vaccino della trasmissione. Poi dopo la puntata c'è stata una lite tra la Dama e Alessandro, con il 91enne che le ha ribadito che avrebbe dovuto fare la terza dose anziché preoccuparsi innanzitutto di essere presente in studio per le varie registrazioni. Siccome l'anziano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche a una certa età si puòre alle telecamere. È forse il caso diGiovanna, che nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha fatto piuttosto rumore per la storia che l'ha riguardata: ladel Trono Over era stata costretta a scendere da un treno perché non in regola con il Green Pass, non avendo fatto la terza dose perché impegnata con le varie registrazioni. In quell'occasione Maria Deaveva fatto notare ache è molto più importante il vaccinotrasmissione. Poi dopo la puntata c'è stata una lite tra lae Alessandro, con il 91enne che le ha ribadito che avrebbe dovuto fare la terza dose anziché preoccuparsi innanzitutto di essere presente in studio per le varie registrazioni. Siccome l'anziano ...

Advertising

missagliat4 : @formuluna_ @heythereelena Ma come ti permetti tu di giudicarmi se neanche mi hai visto ....pensa hai fatti tuoi - artpregno : RT @PaPaganini: @ElboAcMilan Ma pensa ai ca….tuoi! - ElboAcMilan : RT @PaPaganini: @ElboAcMilan Ma pensa ai ca….tuoi! - veermouthh : Essere fidanzati con me dev’essere stupendo, pensa poterti vantare con i tuoi amici di star con me, cioè dai fantastico - dontknowmynam_e : @Beatricetpwk ehi no luv, non intendevo questo, hai tutto il diritto di stare male e sfogarti qui su Twitter, inten… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa tuoi Daniela Pandini, ex di Andrea Ippoliti vs Nathaly Caldonazzo/ "Attacchi Soleil ma hai fatto lo stesso' ... "Bravissima Dany , abbiamo visto il tuo dolore e quello dei tuoi figli, il male che vi ha fatto ...si commenta da se...rimani la signora che sei sempre stata...tanto poi come puoi vedere ci pensa la ...

Oroscopo di Branko 16 febbraio: è un mercoledì per fare chiarezza? Oroscopo di Branko Ariete " Oggi avrai qualche difficoltà perché c'è chi la pensa diversamente da te, ma non riuscirà a scalfire la tua autostima. Non avere paura di niente e ...le soluzioni ai tuoi ...

MICRO chiavetta USB grossa quanta una moneta, 32 GB a 8€ Webnews.it 64 GB in più sul tuo telefono: 13€ per la chiavetta USB MAGICA Una chiavetta USB doppia perché da una parte è type C e dall'altra tipo A: la colleghi a qualunque dispositivo in una sola mossa. Avevi mai pensato di fare spazio sul tuo telefono senza dover ...

... "Bravissima Dany , abbiamo visto il tuo dolore e quello deifigli, il male che vi ha fatto ...si commenta da se...rimani la signora che sei sempre stata...tanto poi come puoi vedere cila ...Oroscopo di Branko Ariete " Oggi avrai qualche difficoltà perché c'è chi ladiversamente da te, ma non riuscirà a scalfire la tua autostima. Non avere paura di niente e ...le soluzioni ai...Una chiavetta USB doppia perché da una parte è type C e dall'altra tipo A: la colleghi a qualunque dispositivo in una sola mossa. Avevi mai pensato di fare spazio sul tuo telefono senza dover ...