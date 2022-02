Pallavolo | CEV | Monza abbatte il Salo Netto 3-0 per la formazione italiana

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Successo abbastanza semplice per il Vero Volleyquesta sera in Champions League contro il LP. Le finniche, dopo un discreto inizio, si sono inchinate alle brianzole che hanno concluso con un3 a 0 (21-25, 13-25,23-25). A fare la differenza è stata la belga Lise Van Hecke, protagonista assoluta per tutta la sfida. Il match è stato semplicemente dominato dalla squadrache hanno chiuso in poco più di 60 minuti la pratica. Il successo è oltremodo importante e permette aldi chiudere la fase a gironi della CEV 2021/2022 con 4 vittorie e 2 sconfitte. I leader della graduatoria della Serie A1 dopo il week-end appena concluso hanno completano il gruppo B al secondo posto con 4 vittorie (12 punti, 14-6 il conto set) alle spalle del VakifBank Istanbul, ...