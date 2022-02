Morata riscattato dalla Juventus? Atletico Madrid fa muro: cifre e nuovo stipendio (Di martedì 15 febbraio 2022) Morata sta vivendo una nuova vita alla Juventus; la società bianconera, proprio per questo, è pronta a riscattarlo. Da quando è arrivato Vlahovic è cambiato anche il futuro di Morata; l’attaccante spagnolo è diventato fondamentale e ora la Juventus se lo vuole tenere stretto. Bisogna però rinegoziare con l’Atletico Madrid. Andiamo a conoscere le cifre che potrebbero far diventare Morata, a tutti gli effetti, un giocatore bianconero. Getty Imagesdalla possibile cessione ad una permanenza che appare sempre più probabile; il destino di Alvaro Morata è cambiato in pochissimo tempo. Il merito, oltre che del giocatore, è senza ombra di dubbio di Allegri bravo a cucirgli addosso un ruolo, quello di esterno offensivo, più ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022)sta vivendo una nuova vita alla; la società bianconera, proprio per questo, è pronta a riscattarlo. Da quando è arrivato Vlahovic è cambiato anche il futuro di; l’attaccante spagnolo è diventato fondamentale e ora lase lo vuole tenere stretto. Bisogna però rinegoziare con l’. Andiamo a conoscere leche potrebbero far diventare, a tutti gli effetti, un giocatore bianconero. Getty Imagespossibile cessione ad una permanenza che appare sempre più probabile; il destino di Alvaroè cambiato in pochissimo tempo. Il merito, oltre che del giocatore, è senza ombra di dubbio di Allegri bravo a cucirgli addosso un ruolo, quello di esterno offensivo, più ...

Advertising

forumJuventus : TS: 'Juve -Sassuolo si gioca anche per Raspadori. L'attaccante emiliano accerchiato in campo e fuori: osservato spe… - Ilarioforjuve : @pistoligno_gol Meglio uno in più che uno in meno, ammesso poi che venga riscattato Morata. - ndostaturo : @pistoligno_gol semplice, se riscattato, Morata Vice Vlahovic - infoitsport : Juventus, Morata è rinato: adesso può essere riscattato - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il presente di #Morata è un nuovo capitolo, rispetto alla prima parte di stagione: il futuro alla #Juventus è tutto da s… -