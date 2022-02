Lutto nella televisione | un addio triste Il suo coraggio contro la malattia non è bastato

(Di martedì 15 febbraio 2022) Da poco aveva vestito gli scintillanti e amatissimi panni di una vera e propria icona transgender, ossia della cantante e figura televisiva Cristina Ortiz che era conosciuta con lo pseudonimo La Veneno. Isabel Torres, pure lei simbolo del mondo Lgbtq+, avendo vissuto la transizione, con quella fiction amata in tutto il mondo ha raccolto il rispetto di tutti. Purtroppo non ha potuto godere più di tanto della fama riscossa interpretando La Veneno, nell’omonima produzione televisiva, raccontando la sua fase più adulta (quella durante la quale, nel 2016, era poi stata trovata morta in casa). Perché Isabel Torres purtroppo si è spenta per sempre, il novembre scorso aveva spiegato di avere due mesi di vita. Isabel Torres è morta Un annuncio sconvolgente, che nessuno si sarebbe mai aspettato nonostante fosse malata da tempo. Erano tre anni che l’attrice 52enne Isabel Torres ...

Advertising

RobertoZucchi11 : RT @e_Avversi: Francia. Muore colpito da malore improvviso venerdì sera 11 febbraio durante una partita il calciatore Emmanuel Girardot. Ri… - Brasco71 : RT @cronaca_di_ieri: 14/02/22 Francia. Muore colpito da malore improvviso venerdì sera 11 febbraio durante una partita il calciatore Emman… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 14/02/22 Francia. Muore colpito da malore improvviso venerdì sera 11 febbraio durante una partita il calciatore Emman… - SettimanaS : Lutto nella scherma ligure - positanonews : Lutto a Sorrento e nella frazione di Monticchio per la scomparsa della 69enne Maria Gargiulo in Aversa tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella

canottaggio.org

L'uomo, 37 anni, operaiostessa ditta per la quale Giuseppe era in stage, è stato ricoverato ... Ildella famiglia e della scuola "È una disgrazia che ci colpisce profondamente, come ......funerali ecittadino - Giovedì 17 febbraio è stato proclamato a Monte Urano (Fermo) il... Le esequie si svolgerannoChiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano alle 10:30, che si ...Non si è mai pronti per una separazione o per un lutto, Michelle Hunziker prende ad esempio le due cose, lo fa ancora una volta e nell’intervista al Corriere della Sera ma questa volta è ancora più ...“Un intero paese in lutto. Parole sbigottite, animi infranti in una comunità ... Nicola se n’è andato e resta un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici. Siamo tutti attoniti e ...