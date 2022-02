L’Unione Europea sta monitorando i cloud utilizzati nel settore pubblico (Di martedì 15 febbraio 2022) Non si fa in tempo a dire cloud della pubblica amministrazione. Nella giornata di oggi, L’Unione Europea ha annunciato che avvierà una operazione di monitoraggio dei servizi cloud impiegati nel settore pubblico, per valutarne la sicurezza e la conformità con le proprie regole di privacy e di tutela dei dati personali. Ancora una volta, si fa avanti il tema della sovranità del dato, questa volta a livello comunitario: un passaggio importante che punta a controllare che i servizi di cloud dei vari Paesi membri – magari gestiti con la collaborazione di aziende Big Tech – restino effettivamente all’interno dello spazio delL’Unione Europea, senza transitare altrove. Del resto, questo passaggio è coerente con le policies dell’UE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 febbraio 2022) Non si fa in tempo a diredella pubblica amministrazione. Nella giornata di oggi,ha annunciato che avvierà una operazione di monitoraggio dei serviziimpiegati nel, per valutarne la sicurezza e la conformità con le proprie regole di privacy e di tutela dei dati personali. Ancora una volta, si fa avanti il tema della sovranità del dato, questa volta a livello comunitario: un passaggio importante che punta a controllare che i servizi didei vari Paesi membri – magari gestiti con la collaborazione di aziende Big Tech – restino effettivamente all’interno dello spazio del, senza transitare altrove. Del resto, questo passaggio è coerente con le policies dell’UE ...

Advertising

amnestyitalia : Quindici gruppi della società civile chiedono all’Unione europea di non co-presiedere con l’Egitto il forum sul con… - amnestyitalia : L’Unione europea non co-presieda con l’Egitto il forum sul contrasto al terrorismo: l'appello di 15 gruppi della so… - robersperanza : A Lione e Grenoble con i ministri della Salute e degli Esteri Ue. Al lavoro per costruire l’Unione Europea della sa… - birraBUZZ : RT @ParliamoDiNews: l`ultima dell`unione europea: impedire ai produttori di birra e vino di fare pubblicita` allo sport - Politica #lultima… - Viktoriaduz1 : RT @PicodaMirandola: MANIFESTO COSTITUTIVO L’Unione Europea, con la sua agenda 2030 direttamente ispirata da Bill Gates e GAVI, ha posto… -