LIVE – Pechino 2022, combinata nordica maschile: aggiornamento in DIRETTA (Di martedì 15 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della prima giornata di combinata nordica ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou si comincia alle ore 9 italiane con il salto dal large hill, seguito alle ore 12 italiane da 10km di sci di fondo. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Latestuale della prima giornata diai Giochi Olimpici invernali di. Al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou si comincia alle ore 9 italiane con il salto dal large hill, seguito alle ore 12 italiane da 10km di sci di fondo. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LASportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 15 febbraio in DIRETTA: vai Sofia Goggia! Azzurri per l’impresa nel biathlon… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Non mancano gli appuntamenti importanti nel Day 11 ???????? Scopri il programma completo: - infoitsport : Live Pechino | Quarto crono in prova per Sofia Goggia 'Sembrava tutto in fumo, invece ci sono' - zazoomblog : LIVE – Usa-Finlandia 3-0: semifinale hockey femminile Pechino 2022 in DIRETTA - #Usa-Finlandia #semifinale #hockey - zazoomblog : LIVE Bob a 2 Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: uno-due tedesco con Friedrich e Lochner! 21esimo Baumgartner -… -