cmdotcom : L'evoluzione di #Leao è nei numeri: meno assist-man, ora vive più per il gol. Ecco perché il Milan vuole blindarlo… - Jezuzkop34 : @LucaNunziata2 Fonte lui, l'evoluzione di Leão sarebbe stata quella del centravanti (gli andavo dietro) - DVACMILAN : Comunque l'evoluzione di Leao è partita dal mio famoso tweet di settembre dove dicevo che doveva decidere cosa fare… - RussianMike31 : @lorismari87 E pensare che era Rebic quello con cui Theo si trovava meglio, che evoluzione Leao! #MilanLazio - NoSoyVolaBanana : @rhossonero @notjumped Questo ti porta dall'aver richiesto con successo la pensione di invalidità a doverti occupar… -

Ultime Notizie dalla rete : evoluzione Leao

Calciomercato.com

è l'moderna dell'ala di una volta. Il ruolo è cambiato, ha perso poesia, è diventato più elettrico. Giroud ha bissato la doppietta del derby, più o meno si è ripetuto allo stesso modo,...Si ha netta l'impressione che la squadra è cresciuta in alcuni elementi () e peggiorata in ... i limiti tattici di Pioli (schemi ormai obsoleti, nessunasulle palle inattive, difesa ...Ma c'è un aspetto che evidenzia probabilmente meglio di altri l'evoluzione di Leao da uomo prettamente dedito al passaggio per il compagno a finalizzatore: per quanto il paragone sia tra una stagione ...Alla sua terza stagione con la maglia del Milan, Rafael Leao sembra finalmente essere esploso ... nelle 27 presenze fin qui disputate. Una evoluzione che ha giovato molto al Milan, che in diverse ...