"La data in cui il green pass va abolito". Frattura clamorosa nel governo, chi inchioda Roberto Speranza (Di martedì 15 febbraio 2022) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, apre all'addio del green pass. "Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione", ha spiegato a Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Dopo il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive", ha continuato Costa. Costa ha poi anche parlato dell'obbligo del green pass per i lavoratori in smartworking. "Esiste nella misura in cui la norma primaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, apre all'addio del. "Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione", ha spiegato a Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Dopo il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive", ha continuato Costa. Costa ha poi anche parlato dell'obbligo delper i lavoratori in smartworking. "Esiste nella misura in cui la norma primaria ...

