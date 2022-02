Kiev, si allenta la tensione e le Borse recuperano. Giù lo spread (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo una partenza debole gli indici hanno invertito la rotta sulla notizia del ritiro di alcune truppe russe. Positivi anche i future di Wall Street. Giù il petrolio e il gas, in calo dollaro e oro Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo una partenza debole gli indici hanno invertito la rotta sulla notizia del ritiro di alcune truppe russe. Positivi anche i future di Wall Street. Giù il petrolio e il gas, in calo dollaro e oro

gipsy1966 : RT @jopratix: ??BIDEN INVENTA L'INVASIONE RUSSA E PUTIN VINCE. Scholz: ingresso Ucraina nella Nato non è in agenda. Usa spostano ambasciata… - jopratix : ??BIDEN INVENTA L'INVASIONE RUSSA E PUTIN VINCE. Scholz: ingresso Ucraina nella Nato non è in agenda. Usa spostano a… - ClaudioDiManao : Com'è cambiato il mondo... un cancelliere tedesco rischia di disinnescare la terza guerra mondiale. - MauroSilvestri5 : Ora Luigi Di Maio può disfare la valigia ?? - IQCrypto : Appena hanno visto #dimaio..... Lavrov a Putin: «Chance di accordo con l’Occidente» @sole24ore -