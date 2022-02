Green Pass e vaccino obbligatorio saranno la nostra normalità, dicono i consulenti del Governo (Di martedì 15 febbraio 2022) La normalità alla quale eravamo abituati prima del Covid forse non tornerà più. Queste le prospettive dei medici che affiancano il Governo per l’Emergenza. Da due anni viviamo in Stato di Emergenza. Ci siamo abituati ad indossare la mascherina al chiuso ma per lunghi periodi anche all’aperto; abbiamo affrontato lockdown e zone rosse con negozi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 febbraio 2022) Laalla quale eravamo abituati prima del Covid forse non tornerà più. Queste le prospettive dei medici che affiancano ilper l’Emergenza. Da due anni viviamo in Stato di Emergenza. Ci siamo abituati ad indossare la mascherina al chiuso ma per lunghi periodi anche all’aperto; abbiamo affrontato lockdown e zone rosse con negozi L'articolo proviene da Leggilo.org.

