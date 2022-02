Giuseppe Lenoci, il Pd sulla morte del 16enne in stage: “Si attivi il tavolo chiesto da Orlando e Bianchi per tutelare i percorsi di formazione” (Di martedì 15 febbraio 2022) Attivare con “urgenza” il tavolo proposto dai ministri Andrea Orlando e Patrizio Bianchi per “rivedere complessivamente tutte le fasi in cui” i ragazzi “vanno sui luoghi di lavoro”, per “individuare e applicare tutte le soluzioni e innovazioni” affinché i percorsi in formazione “siano tutelati da condizioni di sicurezza specifiche e rigorose”. È quanto chiedono Manuela Ghizzoni, responsabile Istruzione del Pd, e Chiara Gribaudo, vice capogruppo alla Camera e responsabile Missione Giovani nella segreteria dem, all’indomani della morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne marchigiano deceduto in un incidente stradale a bordo del furgoncino della ditta in cui stava svolgendo uno stage all’interno di un corso formativo regionale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Attivare con “urgenza” ilproposto dai ministri Andreae Patrizioper “rivedere complessivamente tutte le fasi in cui” i ragazzi “vanno sui luoghi di lavoro”, per “individuare e applicare tutte le soluzioni e innovazioni” affinché iin“siano tutelati da condizioni di sicurezza specifiche e rigorose”. È quanto chiedono Manuela Ghizzoni, responsabile Istruzione del Pd, e Chiara Gribaudo, vice capogruppo alla Camera e responsabile Missione Giovani nella segreteria dem, all’indomani delladi, ilmarchigiano deceduto in un incidente stradale a bordo del furgoncino della ditta in cui stava svolgendo unoall’interno di un corso formativo regionale. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è mo… - pisto_gol : Giuseppe Lenoci aveva 16 anni, ed è morto in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage previsto per l… - Varco001 : RT @GiovanniPaglia: Giuseppe Lenoci è morto a 16 anni in alternanza scuola-lavoro. Non era pagato per stare in quel furgone uscito di strad… - Melos801 : RT @pisto_gol: Giuseppe Lenoci aveva 16 anni, ed è morto in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage previsto per l’alternan… - Soliloquia18 : RT @GiovanniPaglia: Giuseppe Lenoci è morto a 16 anni in alternanza scuola-lavoro. Non era pagato per stare in quel furgone uscito di strad… -