Djokovic | «Sono disposto a non giocare a Wimbledon e Roland Garros pur di non vaccinarmi»

Novak Djokovic ha detto che preferirebbe non giocare Wimbledon, il Roland Garros e i futuri tornei pur di non vaccinarsi. Lo ha fatto nella prima intervista da quando è stato espulso dall'Australia. Parlando in esclusiva alla BBC, ha detto di non voler essere associato al movimento anti-vax, ma ha sostiene il suo diritto di scelta. A Djokovic è stato chiesto se avrebbe sacrificato la partecipazione agli Slam: "Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare", ha detto. "Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo". Djokovic ha detto che sperava che i requisiti di vaccinazione in alcuni tornei cambiassero, e che sperava di "poter ...

