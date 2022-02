Decisione di merito, non di ammissibilità. Sconfitta per tutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Decisione della Consulta sul referendum per la cancellazione di una parte dell’articolo 590 del codice penale è una Sconfitta per la democrazia che priva l’elettorato dì una prova fondamentale per poter decidere nelle fasi finali della propria vita. È particolarmente grave che si pensi alla tutela della vita quando siamo di fronte a scelte informate di chi, in virtù di condizioni di grave e incurabili patologie o dolore insopportabile e incurabile, abbia anticipato delle precise disposizioni di trattamento. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladella Consulta sul referendum per la cancellazione di una parte dell’articolo 590 del codice penale è unaper la democrazia che priva l’elettorato dì una prova fondamentale per poter decidere nelle fasi finali della propria vita. È particolarmente grave che si pensi alla tutela della vita quando siamo di fronte a scelte informate di chi, in virtù di condizioni di grave e incurabili patologie o dolore insopportabile e incurabile, abbia anticipato delle precise disposizioni di trattamento. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AntScibilia : @twMec @marcocappato @radionowher Spero che il dibattito non sia sulle motivazioni della decisione della consulta m… - MGL_space : A seguito delle notizie sulla decisione in merito all’ #eutanasialegale mi aspetterei che il Parlamento prendesse l… - Frances80540381 : RT @somis: Mi permetto di far notare che il problema della decisione della #cortecostituzionale è nel merito, non che ha ignorato 1 milione… - MarcoPagliaro4 : Giusta decisione. Unico merito che potrebbe avere questa campagna referendaria, smuovere i partiti, far approvare u… - scoppiodistelle : “non condivido per niente la tua scelta di prendere una pausa dagli studi, stai sbagliando e te ne pentirai” Forse… -