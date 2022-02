Danni a terzi causati dall’appaltatore: quando a pagare è anche il committente? (Di martedì 15 febbraio 2022) Un tema assai dibattuto nella recente giurisprudenza riguarda le responsabilità del committente in caso di danno a terzi causato dall’appaltatore. È la sentenza dell’11 novembre 2020 – 17 marzo 2021 n. 7553 della Corte di Cassazione a rappresentare il caso studio definitivo per la questione. La questione Il caso che fa giurisprudenza riguarda il processo intentato dai proprietari di un immobile verso le autostrade (committente) e la ditta esecutrice dei lavori (appaltatore). Dopo aver subito Danni alla propria abitazione sono stati chiesti il ristoro del pregiudizio patito, oltre al danno da deprezzamento, a titolo di responsabilità aquiliana e responsabilità per danno da cosa in custodia. E se inizialmente il Tribunale ha condannato al risarcimento solamente la ditta appaltatrice, il giudice ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) Un tema assai dibattuto nella recente giurisprudenza riguarda le responsabilità delin caso di danno acausato. È la sentenza dell’11 novembre 2020 – 17 marzo 2021 n. 7553 della Corte di Cassazione a rappresentare il caso studio definitivo per la questione. La questione Il caso che fa giurisprudenza riguarda il processo intentato dai proprietari di un immobile verso le autostrade () e la ditta esecutrice dei lavori (appaltatore). Dopo aver subitoalla propria abitazione sono stati chiesti il ristoro del pregiudizio patito, oltre al danno da deprezzamento, a titolo di responsabilità aquiliana e responsabilità per danno da cosa in custodia. E se inizialmente il Tribunale ha condannato al risarcimento solamente la ditta appaltatrice, il giudice ...

