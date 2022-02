Condannato per abusi su minori. Ma fino al 2021 insegnava a scuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrestato il docente della provincia di Bari grazie all'indagine della Procura di Potenza, avviata in seguito alla denuncia di uno studente violentato e costretto a sborsare 3600 pur di non trovarsi contenuti a sfondo sessuale sul web Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrestato il docente della provincia di Bari grazie all'indagine della Procura di Potenza, avviata in seguito alla denuncia di uno studente violentato e costretto a sborsare 3600 pur di non trovarsi contenuti a sfondo sessuale sul web

