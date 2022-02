Concessioni balneari in gara dal 2024. Tutele per piccole imprese (Di martedì 15 febbraio 2022) Stop alle proroghe delle Concessioni demaniali turistiche che dal 2024 dovranno essere assegnate con gare che promuovano la concorrenza e la fruibilità delle coste e tengano conto degli investimenti previsti. E' quanto ha deciso all'unanimità il Consiglio dei ministri che ha approvato due misure: un emendamento al ddl concorrenza che proroga a fine 2023 le Concessioni in essere e un disegno di legge delega che dovrà regolare le procedure concorsuali. Procedure che dovranno assicurare "parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità" e che dovranno essere avviate "con bando di gara almeno dodici mesi prima" della scadenza delle Concessioni in essere.Il governo ha poi fissato una serie di paletti e di criteri cui le gare dovranno adeguarsi con Tutele per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 febbraio 2022) Stop alle proroghe delledemaniali turistiche che daldovranno essere assegnate con gare che promuovano la concorrenza e la fruibilità delle coste e tengano conto degli investimenti previsti. E' quanto ha deciso all'unanimità il Consiglio dei ministri che ha approvato due misure: un emendamento al ddl concorrenza che proroga a fine 2023 lein essere e un disegno di legge delega che dovrà regolare le procedure concorsuali. Procedure che dovranno assicurare "parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità" e che dovranno essere avviate "con bando dialmeno dodici mesi prima" della scadenza dellein essere.Il governo ha poi fissato una serie di paletti e di criteri cui le gare dovranno adeguarsi conper ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Agenzia_Ansa : Stop alle proroghe per le concessioni balneari: nel nuovo regime, da gennaio 2024, uno dei requisiti sarà quello di… - Piu_Europa : Italia non può permettersi di dilapidare risorse rinunciando a canoni adeguati. Giovani non possono entrare nel set… - rob_depa : @CarloCalenda Occhio, che non esistono solo le concessioni balneari. Cantieri navali, aziende commerciali e di tras… - Andreacritico : @simonespetia La priorità sono le concessioni balneari -