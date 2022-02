Cartabianca | ospiti stasera | 15 febbraio 2022

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 15, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata, tra gli altri argomenti, nuovi aggiornamenti sulla situazione coronavirus e obbligo vaccinale.di oggi, 15Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive San Martino di Genova; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato del Gruppo misto; Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito Democratico; i giornalisti Gad Lerner, Luca Telese, Fabrizio Roncone; ...

Ospite di #Cartabianca L'alpinista e scrittore Corona è uno degli ospiti fissi nel programma di Bianca Berlinguer, #Cartabianca. Le sue ospitate spesso hanno dato 'pepe' alla trasmissione su Rai 3. 'In molti no vax avverto un talebanismo e integralismo pericoloso che tracima nella violenza, anche masochista': Andrea Scanzi è stato uno degli ospiti di #Cartabianca su Rai 3 nel blocco dedicato alla pandemia e al vaccino. Tra gli argomenti sul tavolo anche l'ostinazione di chi sceglie di non vaccinarsi contro il Covid. Secondo il giornalista,...