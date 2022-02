Bob, Pechino 2022: iniziate le prove del 2 femminile, Kaillie Humphries vuol centrare la doppietta (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 prosegue senza tregue. Neanche il tempo di terminare la gara del monobob al femminile e con il 2 maschile ancora in corso che si pensa subito anche al bob a 2 femminile. Appuntamento oggi con le prime due prove che saranno seguite da altre due sessioni nei prossimi giorni: la gara inizierà venerdì con due run e le medaglie saranno assegnate sabato. Prova a mettersi in luce nuovamente Kaillie Humphries: la statunitense va a caccia del clamoroso record di due medaglie d’oro nella stessa Olimpiade dopo il trionfo nel monobob. Per lei miglior tempo in 1:01.74 nella prima discesa e secondo posto nella successiva. Si fanno vedere anche le tedesche con la campionessa uscente Mariama Jamanka che timbra 1:01.54 nella ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma ai Giochi Olimpici invernali diprosegue senza tregue. Neanche il tempo di terminare la gara del monobob ale con il 2 maschile ancora in corso che si pensa subito anche al bob a 2. Appuntamento oggi con le prime dueche saranno seguite da altre due sessioni nei prossimi giorni: la gara inizierà venerdì con due run e le medaglie saranno assegnate sabato. Prova a mettersi in luce nuovamente: la statunitense va a caccia del clamoroso record di due medaglie d’oro nella stessa Olimpiade dopo il trionfo nel monobob. Per lei miglior tempo in 1:01.74 nella prima discesa e secondo posto nella successiva. Si fanno vedere anche le tedesche con la campionessa uscente Mariama Jamanka che timbra 1:01.54 nella ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Bob a due maschile Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #maschile #Pechino #2022: #terza - zazoomblog : LIVE – Bob a due maschile Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #maschile #Pechino #2022: #terza - TV7Benevento : Pechino 2022: bob a 2, due equipaggi tedeschi al comando dopo due manche - - zazoomblog : LIVE Bob a 2 Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: uno-due tedesco con Friedrich e Lochner! 21esimo Baumgartner -… - sportface2016 : #Beijing2022, #Bobsleigh a 2 maschile: Francesco #Friedrich al comando dopo due manche. 3 equipaggi tedeschi nei pr… -