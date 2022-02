Belen Rodriguez sconvolta dalle dinamiche del GF Vip lancia un sondaggio su Instagram (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche la showgirl argentina Belen Rodriguez, nella prima serata di ieri, ha deciso di seguire la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il passato appuntamento si è distinto per una serie di colpi di scena incredibili, tra cui l’atteso ingresso di Alex Belli come ospite speciale, che ha contribuito a togliere spazio alla romantica sorpresa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche la showgirl argentina, nella prima serata di ieri, ha deciso di seguire la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il passato appuntamento si è distinto per una serie di colpi di scena incredibili, tra cui l’atteso ingresso di Alex Belli come ospite speciale, che ha contribuito a togliere spazio alla romantica sorpresa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

PasqualeMarro : #BelenRodriguez, l’ex pubblica una dedica misteriosa - blogtivvu : Belen Rodriguez sconvolta dalle dinamiche del GF Vip lancia un sondaggio su Instagram #gfvip #belenrodriguez - neXtquotidiano : MINIMIZZATI COME MERITANO Come #Belen Rodriguez ha smontato gli hater che le hanno fatto bodyshaming durante Le Ie… - infoitcultura : Belen Rodriguez, la stoccata di Spinalbese a San Valentino: cosa è successo? - zazoomblog : “Mi ha detto cose terribili”. Belen Rodriguez la lite in auto e lo sfogo: “Costretta a scendere” - #detto… -