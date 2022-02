Balneari, il governo prepara lo scudo per i piccoli imprenditori con lo stop alla proroga delle concessioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Previsto un paracadute per i proprietari di piccoli lidi Balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 febbraio 2022) Previsto un paracadute per i proprietari dilidie per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente

Advertising

CottarelliCPI : La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio s… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - montesipc : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… - emaisi81 : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… - Saturno40117072 : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… -