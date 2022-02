Auto elettriche - Come cambia la mappa delle gigafactory in Europa (Di martedì 15 febbraio 2022) Le flotte aziendali hanno accelerato decisamente sull'adozione di Auto elettrificate. Ma il percorso è lungo. Per le Case, in primis, questo è il momento di spingere sulle infrastrutture: non solo colonnine di ricarica, ma anche e soprattutto le gigafactory, ormai indispensabili nella produzione di veicoli alla spina. Dopo la mappa di poche settimane fa, vi proponiamo una vista dell'Europa, dalla quale si colgono al volo gli sviluppi del settore. La Spagna, per esempio, passa da una a tre gigafactory, in Germania si infittisce la rete, ma nuovi impianti sono previsti su tutto il territorio, dai Paesi un tempo "oltre cortina" al Regno Unito, anche se fuori dall'Unione dopo la Brexit. In particolare, l'UE già dal 2017 può contare sul forte impegno della Commissione di Bruxelles per agevolare la creazione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 febbraio 2022) Le flotte aziendali hanno accelerato decisamente sull'adozione dielettrificate. Ma il percorso è lungo. Per le Case, in primis, questo è il momento di spingere sulle infrastrutture: non solo colonnine di ricarica, ma anche e soprattutto le, ormai indispensabili nella produzione di veicoli alla spina. Dopo ladi poche settimane fa, vi proponiamo una vista dell', dalla quale si colgono al volo gli sviluppi del settore. La Spagna, per esempio, passa da una a tre, in Germania si infittisce la rete, ma nuovi impianti sono previsti su tutto il territorio, dai Paesi un tempo "oltre cortina" al Regno Unito, anche se fuori dall'Unione dopo la Brexit. In particolare, l'UE già dal 2017 può contare sul forte impegno della Commissione di Bruxelles per agevolare la creazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Auto elettriche - Come cambia la mappa delle gigafactory in Europa ... in Francia possono già contare sull'avvio di un terzo progetto e in Svezia su una nuova iniziativa della Northvolt per la produzione di batterie destinate alle auto elettriche. Verkor, startup ...

Visa: punti di ricarica standard dei veicoli elettrici in Ue Lo scopo è quello di favorire la sostenibilità e la transizione ecologica verso le auto elettriche. Un appello per i punti di ricarica dei veicoli elettrici Visa vuole dare una mano all'Europa a ...

Auto elettriche: quali ostacoli superare e quando scenderanno i prezzi | Intervista HDmotori Auto elettriche: i costi della transizione li pagheranno gli operai Queste ultime in particolare potrebbero essere il bacino di sbocco naturale per i disoccupati dell’auto. Le previsioni sono che, entro il 2030, la crescente domanda di batterie aumenterà a livello ...

Lincoln, il Marchio di lusso Ford prepara la cinquina elettrica Appena incoronata da una indagine come auto più utilizzata da Hollywood nei lungometraggi romantici, ha un piano operativo. Quello di portare cinque modelli elettrici sul mercato entro il 2026. Di ...

