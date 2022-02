Artigiani di moda | Louis Vuitton

Leggi su panorama

(Di martedì 15 febbraio 2022) Quando si parla di lusso nella società contemporanea, pochi marchi possono vantare l’influenza di. Come dichiarato dal presidente e ceo del marchio, Micheal Burke: «Fondamentalmente, non si tratta di bagagli, si tratta di innovazione». Alla fine del 2021, la Maison è apparsa al 13esimo posto nel report di Interbrand sulle aziende di lusso dal più alto valore. Si tratta dell’unica casa dia figurare nella top 20 (Chanel e Hermès sono rispettivamente al 22esimo e 23esimo posto, mentre la prima italiana - Gucci - si trova al 33esimo) con una crescita del 16%, per un valore complessivo di 36,766 miliardi di dollari.- che lo scorso anno ha celebrato i 200 anni dalla nascita del suo fondatore - viene fondata a Parigi, nel 1854. Sin dalla sua fondazione, il brand realizza i ...