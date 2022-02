Alex attacca Delia, si fa manipolare da Nathaly Caldonazzo: “Attenta è una frustrata” (Di martedì 15 febbraio 2022) Che cosa succede se fai entrare una persona che da mesi è fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 e conosce bene quelle che sono anche le dinamiche social, e sa da quale parte bisogna stare per arrivare più lontano possibile? Succede che Alex Belli entra in casa e inizia a dare consigli, neppure troppo velati, alle persone a cui tiene. E’ successo ieri sera sin da subito, quando Alex ha immediatamente preso le difese di Jessica Selassiè, puntando il dito contro Delia e dicendole che deve aprire gli occhi e capire chi davvero, le è amica. Poco gli è interessato se la sua compagna/ex compagna, fosse offesa dalle parole di Jessica ( che in diretta le ha anche detto di essere felice che Belli l’abbia tradita con Soleil e che se lo meritava visto la persona che è). Alex però sa bene che Jessica è uno dei personaggi più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Che cosa succede se fai entrare una persona che da mesi è fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 e conosce bene quelle che sono anche le dinamiche social, e sa da quale parte bisogna stare per arrivare più lontano possibile? Succede cheBelli entra in casa e inizia a dare consigli, neppure troppo velati, alle persone a cui tiene. E’ successo ieri sera sin da subito, quandoha immediatamente preso le difese di Jessica Selassiè, puntando il dito controe dicendole che deve aprire gli occhi e capire chi davvero, le è amica. Poco gli è interessato se la sua compagna/ex compagna, fosse offesa dalle parole di Jessica ( che in diretta le ha anche detto di essere felice che Belli l’abbia tradita con Soleil e che se lo meritava visto la persona che è).però sa bene che Jessica è uno dei personaggi più ...

