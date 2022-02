Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo presto mamma: “Possiamo dirvi che noi due diventeremo tre!” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cecilia Zagarrigo diventerà presto mamma. Ad annunciare la bella notizia è stata proprio l’ex corteggiatrice con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai. E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso. E così è stato.. piano piano, ognuno con le ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022)diventerà. Ad annunciare la bella notizia è stata proprio l’ex corteggiatrice con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai. E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso. E così è stato.. piano piano, ognuno con le ...

