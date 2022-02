Ucraina, un papà: “Temo per mio figlio ‘deportato’ lì dalla mia ex” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Teme per la vita di suo figlio Gennaro Palumbo, commerciante napoletano di 38 anni a cui la ex, nel 2017, ha portato via il figlio quando il piccolo aveva appena poco più di due anni. La madre Ucraina del bimbo, che ora ha sette anni, si è trasferita nel suo Paese, in queste ultimi giorni al centro di una preoccupante crisi internazionale che vede coinvolte anche Usa e Russia. In Italia la donna è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per sottrazione internazionale di minore. Ciononostante, da quando è andata via, non ha mai consentito al piccolo di fare rientro in Italia, dove è nato. La querelle giudiziaria tra ex si sta trascinando nell’indifferenza più totale e adesso, con i venti di guerra che soffiano impetuosi in Europa orientale, le preoccupazioni di Gennaro sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Teme per la vita di suoGennaro Palumbo, commerciante napoletano di 38 anni a cui la ex, nel 2017, ha portato via ilquando il piccolo aveva appena poco più di due anni. La madredel bimbo, che ora ha sette anni, si è trasferita nel suo Paese, in queste ultimi giorni al centro di una preoccupante crisi internazionale che vede coinvolte anche Usa e Russia. In Italia la donna è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per sottrazione internazionale di minore. Ciononostante, da quando è andata via, non ha mai consentito al piccolo di fare rientro in Italia, dove è nato. La querelle giudiziaria tra ex si sta trascinando nell’indifferenza più totale e adesso, con i venti di guerra che soffiano impetuosi in Europa orientale, le preoccupazioni di Gennaro sono ...

