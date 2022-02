Ucraina, Scholz a Kiev per i colloqui sulla crisi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e' arrivato a Kiev per colloqui sulla crisi Ucraina. Ora l'incontro con il presidente Zelensky, domani " il capo del governo tedesco " sara' al Cremlino, a Mosca, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olafe' arrivato aper. Ora l'incontro con il presidente Zelensky, domani " il capo del governo tedesco " sara' al Cremlino, a Mosca, ...

Advertising

fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - Giobegood : RT @BrunoBini1: Macron, Scholz, attivi nella crisi Ucraina,... Draghi che doveva essere il piu autorevole in UE secondo i comentatori nostr… - infoitestero : Tensione in Ucraina, via diplomatica unica strada: Scholz vola a Mosca, Kiev chiede un tavolo internazionale -