Traffico Roma del 14-02-2022 ore 19 | 30

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione cose sul raccordo in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita per la A24 è più avanti tra la Prenestina e l’abbia qualche disagio anche in esterna tra laFiumicino è la via del Mare 21 incidenti sul tratto Urbano della A24 il primo verso il centro provoca code tra via Fiorentini alla tangenziale l’altro in direzione raccordo la causa delle difficoltà tra Viale della Serenissima Tor Cervara rallentamenti su via Cristoforo Colombo verso Ostia tra via cavaceppi e via di Malafede file poi su via di Boccea altezza di via Gregorio XI nelle due direzioni in centro in corso una manifestazione a Piazza Venezia lato Piazza San Marco possibili rallentamenti chiuse Piazza del parlamento via dei Prefetti via Tomacelli per i soli mezzi pesanti e via del Corso quest’ultima nel tratto che va da Largo Chigi a Piazza ...