Super Bowl 2022: i Los Angeles Rams battono i Cincinnati Bengals (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cala il sipario sul Super Bowl 2022, che chiude la stagione di NFL. I Los Angeles Rams hanno la meglio sui Cincinnati Bengals con il punteggio di 23-20 nella sfida che decreta la parola fine sul massimo campionato statunitense di football americano. L'appuntamento, andato in scena nella notte tra domenica 13 febbraio e lunedì 14 febbraio 2022 presso la cornice del SoFi Stadium di Inglewood, ha visto prevalere i Rams che hanno piazzato il colpo del ko a 1?25 dalla fine grazie a un touchdown di Cooper Kupp, il secondo della sua serata. Infine Aaron Donald ha vanificato il tentativo dei Bengals di strappare il pareggio e i supplementari. SportFace.

