Stasera tutto è Possibile: Stefano De Martino torna nel prime time di Rai2 con nuovi giochi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano de Martino torna in prima serata su Rai2 il comedy show Stasera tutto è Possibile, in onda da martedì 15 febbraio, per otto puntate. Al fianco del conduttore (da quest’anno anche autore) Stefano De Martino, confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata della settima edizione avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Per la prima puntata, a tema Musica, arriveranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi, ci sarà l’immancabile icona del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 febbraio 2022)dein prima serata suil comedy show, in onda da martedì 15 febbraio, per otto puntate. Al fianco del conduttore (da quest’anno anche autore)De, confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata della settima edizione avrà un tema e sarà un susseguirsi die prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Per la prima puntata, a tema Musica, arriveranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i, ci sarà l’immancabile icona del ...

Advertising

ShooterHatesYou : Stasera alle 21:00 sarò su @SkyTG24 a mangiare e bere vino. Metterò quella giacca che vi piace. Nulla di tutto que… - chiarapeach__ : Stasera si ritorna a guardare il gfvip. Solo per voi #ciavarrini ..dove tutto è nato ? - gallosilvana18 : RT @F34316: Se stasera la fanno passare come sfigata spacco tutto #jeru #gfvip - erica_163 : @manuel_bortuzzo Bellissime!!! ?? P. S. stasera si scrive tutto attaccato!!! ?? - nicoletta_zeno : @fede_lxl io stasera metterò dei pantaloni leggermente 'a zampa' e un maglione tutto brillantato. Così non sono ele… -