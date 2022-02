Schianto contro albero | muore 16enne | stava facendo uno stage

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo. È deceduto a 16 il ragazzino cheunoa bordo di un furgone. I fatti sono accaduti questa mattina, lunedì 14 febbraio, in via Fornace, a Serra dè Conti, in provincia di Ancona. Si schiantaunSecondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Schianto fatale contro un albero ad Ancona: morto un 16enne mentre faceva uno stage | - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Con il #monopattino contro una #moto: morti entrambi i conducenti. #Schianto all'imbocco della #Vigevanese https://t.c… - TgrRaiLombardia : Con il #monopattino contro una #moto: morti entrambi i conducenti. #Schianto all'imbocco della #Vigevanese… - YouTvrs : Schianto fatale contro un albero: uomo perde la vita - - ilbassanese : Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto, gravissimo 23enne -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto contro

Per cause in fase di accertamento l'autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo andando a sbattereun albero nel campo adiacente alla carreggiata. Unofatale che non ha ...I biancorossi, infatti, domenica 20 febbraio scenderanno in campo a Bergamoi padroni di ...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenzatra ...Cronaca - Le vittime della strada non accennano a diminuire: l'ennesima tragedia è avvenuta a Serra de' Conti , dove un camion si è schiantato contro un albero. Dalle prime informazioni rese note, ...Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un albero. L’impatto è stato devastante tanto da far diventare il furgone un ammasso di ...