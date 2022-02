Schianto con un albero | muore 16enne | stava facendo uno stage

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo. È deceduto a 16 il ragazzino cheunoa bordo di un furgone. I fatti sono accaduti questa mattina, lunedì 14 febbraio, in via Fornace, a Serra dè Conti, in provincia di Ancona. Si schianta contro unSecondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.