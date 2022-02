Sanità | Speranza “Aprire una nuova stagione di investimenti e riforme”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo chiudere ladei tagli eunadisul sistema sanitario nazionale”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021 – 2022 dell’Università Vita-Salute San Raffaele.“Serve un grande ‘patto Paesè, insieme dobbiamo ricominciare a investire sul nostro sistema sanitario nazionale e sono convinto che questa sfida saremo in grado di vincerla”, ha continuato, sottolineando che la pandemia ci ha insegnato che “dobbiamo investire di più in”, non solo negli strumenti, ma “in conoscenze” e sulle “persone del nostro sistema sanitario, al quale va la nostra profonda gratitudine”.“La mia opinione personale è che le ...