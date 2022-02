Report da Castel Volturno: importante novità su un azzurro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. FOTO: SSC Napoli, Allenamento Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con partita a campo ridotto e combinazioni con tiri in porta. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha fatto terapia e palestra. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. FOTO: SSC Napoli, Allenamento Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con partita a campo ridotto e combinazioni con tiri in porta. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha fatto terapia e palestra.

