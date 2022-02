Rapine violente in strade Firenze a donne, c'è un fermato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un 26enne è sottoposto a fermo di indiziato di delitto a Firenze dalla polizia con l'accusa di essere l'autore della rapina avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in centro dove è stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un 26enne è sottoposto a fermo di indiziato di delitto adalla polizia con l'accusa di essere l'autore della rapina avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in centro dove è stata ...

