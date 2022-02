Nuova AlphaTauri F1 | le immagini della macchina di Gasly e Tsunoda

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal futuro. Può essere il concettoAT03 per il Mondiale F1 2022, presentate online dalla scuderia di Faenza. Due personaggi in tuta futuristica e casco installano un volante da ...

Dal futuro. Può essere il concetto dellaAT03 per il Mondiale F1 2022, presentate online dalla scuderia di Faenza. Due personaggi in tuta futuristica e casco installano un volante da F1 su una sorte di monolite che prende ...Oggi è la volta della l'guidate dal francese Pierre Gasly e dal giapponese Yuki Tsunoda. Il suo nome della vettura per lastagione del team con base a Faenza è AT03. Giovedì 17 ...A pochi giorni dalla presentazione della nuova McLaren è arrivato quest’oggi il turno dell’AlphaTauri. La squadra di Faenza ha mostrato la livrea e le linee della nuova monoposto che si appresta per ...Non ha fatto eccezione Jodi Eggington, che nel giorno della presentazione della AT03, la prima monoposto della nuova era ad effetto suolo della Formula 1 dell'AlphaTauri, non ha voluto rivelare troppi ...