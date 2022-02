Non solo vi arrubbate il bonus, ma provate a trovare chi mi fa i lavori a casa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ma pensa un po’. Nel Paese in cui ci si divide tra chi in famiglia ha almeno un falso invalido e chi mente senza vergogna, nel Paese in cui gli unici a non parcheggiare in doppia fila sono quelli che non hanno la patente, nel Paese in cui i genitori fanno i compiti ai figli perché fare bella figura è più importante che insegnar loro a cavarsela da soli, in questa terra di santi poeti e navigatori delle più oneste acque, si sono arrubbati quattro miliardi di bonus edilizio. Invero imprevedibile. (Sono quattro miliardi o di più? Importa davvero saperlo? Da una certa cifra in poi, non è come il deposito di Paperone, una cifra di cui non sapremmo scrivere gli zeri figuriamoci immaginarla?) Non vorrei farmi togliere il saluto dai garantisti e cacciare a calci da Linkiesta, ma a me le intercettazioni piacciono molto. Persino quando sono riportate senz’alcun senso del tono e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ma pensa un po’. Nel Paese in cui ci si divide tra chi in famiglia ha almeno un falso invalido e chi mente senza vergogna, nel Paese in cui gli unici a non parcheggiare in doppia fila sono quelli che non hanno la patente, nel Paese in cui i genitori fanno i compiti ai figli perché fare bella figura è più importante che insegnar loro a cavarsela da soli, in questa terra di santi poeti e navigatori delle più oneste acque, si sono arrubbati quattro miliardi diedilizio. Invero imprevedibile. (Sono quattro miliardi o di più? Importa davvero saperlo? Da una certa cifra in poi, non è come il deposito di Paperone, una cifra di cui non sapremmo scrivere gli zeri figuriamoci immaginarla?) Non vorrei farmi togliere il saluto dai garantisti e cacciare a calci da Linkiesta, ma a me le intercettazioni piacciono molto. Persino quando sono riportate senz’alcun senso del tono e ...

Sul palco ha portato eleganza, buongusto, e quel linguaggio squisitamente colto usato non solo per presentare, ma anche per far divertire in modo intelligente, con piglio talvolta graffiante, ma mai ...Ma il Sars-Cov-2 lascia degli strascichi, anche nei bambini In Gran Bretagna il 21 febbraio non sarà solo il giorno che segnerà la ripresa dei lavori parlamentari dopo l'abituale pausa invernale, ma ...