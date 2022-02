“Non fa bene alla Serie A…”: Milan, dalla dirigenza una frecciata alla Juve (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un dirigente del Milan ha parlato della condizione attuale del calcio italiano, soffermandosi anche sulla Juve. Dopo il pareggio tra Napoli e l’Inter, il Milan è ritornato in vetta alla classifica. I rossoneri non hanno sprecato l’occasione avuta dal risultato del Maradona di sabato, battendo 1-0 la Sampdoria con il gol siglato, su un assist Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un dirigente delha parlato della condizione attuale del calcio italiano, soffermandosi anche sulla. Dopo il pareggio tra Napoli e l’Inter, ilè ritornato in vettaclassifica. I rossoneri non hanno sprecato l’occasione avuta dal risultato del Maradona di sabato, battendo 1-0 la Sampdoria con il gol siglato, su un assist Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

CottarelliCPI : Il governo vuole privatizzare ITA. Fa bene. Lo stato non ha vantaggi comparati nel gestire compagnie aeree. Lo stat… - borghi_claudio : Mieli sul corriere di oggi analizza bene la crisi della rappresentanza democratica ma non dice la causa. I partiti… - AntoVitiello : #Pioli: 'Settimana perfetta. #Leao eccezionale, può arrivare sul tetto del mondo. Fischi a #Kessie? Ho sentito anch… - tearym00n : Questo dimostra che non si è mai troppo grandi, se una cosa ti piace falla e basta, anche quando tutti ti dicono ch… - AlbertoSomma4 : @Laura51478782 @CristinaPittal1 Giusto, non la vale la pena farsi il sangue acido. Io le auguro tutto il bene, perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Non bene Cei. L'appello per la pace in Ucraina La pace è un bene prezioso al quale l'umanità non può e non deve mai rinunciare. Invochiamo il Signore nostro Gesù Cristo, principe della pace, e la Vergine Santissima, particolarmente venerata in ...

Lavoro: ecco lo stipendio perfetto per essere felici ... sappiamo che i soldi non fanno la felicità, ma stando a quanto dice la scienza il tipo di cifra dello stipendio è fondamentale per stare bene. Spesso ci ritroviamo a rispondere ad una domanda ...

Cristante: "Il pareggio non va bene alla Roma, dovevamo vincere" Corriere dello Sport Immacolata, i lavori non finiscono più la chiesa resta inagibile fino a settembre Le crepe delle volte invece sono dovute a un altro motivo ben più serio, grazie a Dio scoperto e ora si sta lavorando su quello con ottimi risultato. La chiesa non si sa bene quando ...

L'amore fa bene al sonno, lo dice la scienza L’amore fa bene. Una relazione felice ha numerosi benefici per mente e corpo. Forse non tutti sanno che le sue ripercussioni si fanno sentire anche sul sonno. Diversi studi e ricerche hanno ...

La pace è unprezioso al quale l'umanitàpuò edeve mai rinunciare. Invochiamo il Signore nostro Gesù Cristo, principe della pace, e la Vergine Santissima, particolarmente venerata in ...... sappiamo che i soldifanno la felicità, ma stando a quanto dice la scienza il tipo di cifra dello stipendio è fondamentale per stare. Spesso ci ritroviamo a rispondere ad una domanda ...Le crepe delle volte invece sono dovute a un altro motivo ben più serio, grazie a Dio scoperto e ora si sta lavorando su quello con ottimi risultato. La chiesa non si sa bene quando ...L’amore fa bene. Una relazione felice ha numerosi benefici per mente e corpo. Forse non tutti sanno che le sue ripercussioni si fanno sentire anche sul sonno. Diversi studi e ricerche hanno ...