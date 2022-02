Mario Rui: «Sarri un grande allenatore. Ve lo racconto» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato a A Bola di Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi dell’Empoli e in azzurro Mario Rui, terzino del Napoli, ha raccontato Maurizio Sarri ai microfoni di A Bola. Le sue dichiarazioni. Sarri – «È un grande allenatore, uno dei migliori che ho avuto, per la professionalità che mette nel suo lavoro ma anche per il divertimento che sa portare in ogni allenamento e in ogni partita. Sa mescolare queste due cose. Dice sempre che mentre svolgi la tua professione, puoi farlo in modo gioioso. Questa è una caratteristica forte di Sarri, l’altra è che è molto studioso, un pensatore calcistico, che cerca di anticipare tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il terzino del NapoliRui ha parlato a A Bola di Maurizio, suo exai tempi dell’Empoli e in azzurroRui, terzino del Napoli, ha raccontato Maurizioai microfoni di A Bola. Le sue dichiarazioni.– «È un, uno dei migliori che ho avuto, per la professionalità che mette nel suo lavoro ma anche per il divertimento che sa portare in ogni allenamento e in ogni partita. Sa mescolare queste due cose. Dice sempre che mentre svolgi la tua professione, puoi farlo in modo gioioso. Questa è una caratteristica forte di, l’altra è che è molto studioso, un pensatore calcistico, che cerca di anticipare tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #MarioRui racconta #Sarri: le parole del terzino ??? - PaiEstimator : @Ek_Ooh Non ho visto ma mette sicuro le palle in testa a Mario Rui - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Rui, la dedica di Renata a Mario per San Valentino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Rui, la dedica di Renata a Mario per San Valentino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Rui, la dedica di Renata a Mario per San Valentino -