Levante mamma per la prima volta | «È nata Alma Futura»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La cantante ha partorito il 13 febbraio e ha usato i social per condividere la notizia con i fan: «Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo»

Advertising

drtsfplsr : RT @marcole___: Alma Futura quando sceglierà la prima fiaba da farsi leggere da mamma Levante - betta941 : RT @unagoliabianca: Levante è diventata mamma Levante ora ha una figlia. devo ripeterlo perché non realizzo - druunkpaulson : levante mamma ?????????????? - marcole___ : Alma Futura quando sceglierà la prima fiaba da farsi leggere da mamma Levante - SMSNEWSOFFICIAL : Levante è diventata mamma: il 13 febbraio è nata Alma Futura -

Ultime Notizie dalla rete : Levante mamma

elle.com

ha confessato a Sette, inserto del Corriere della Sera, che quando ha scoperto di essere ... legata da poco più di due anni all'avvocato Pietro Palumbo , diventeràdi una bambina a metà ...Chiffon cake e "Ciambelle della". Diventerete cintura nera di cucina giapponese, dalla prima ... L'autrice descrive inoltre ciò che più ama della vita quotidiana del Sol: la sua semplicità ...Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo», ha scritto la neo mamma, prima di ringraziare il compagno ... «È una trasformazione repentina», aveva detto Levante a Vogue a fine ...Levante ha dato alla luce la sua prima bambina, Alma Futura, nata dall’amore per l’avvocato Pietro Palumbo. Levante è diventata mamma per la prima volta: la cantante ha dato alla luce una bambina, ...