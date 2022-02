Iv: Nobili a Calenda, 'soli contro tutti su Conte 2, con te avremmo avuto Salvini premier' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il governo che Matteo Renzi e Italia Viva - soli contro tutti - anche contro di te che ripetevi che la crisi era da irresponsabili, hanno mandato a casa, affidando l'Italia a Draghi. Certo, fosse stato per la tua lungimirante strategia a quell'ora avremmo avuto Salvini premier…". Così Luciano Nobili di Iv su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il governo che Matteo Renzi e Italia Viva -- anchedi te che ripetevi che la crisi era da irresponsabili, hanno mandato a casa, affidando l'Italia a Draghi. Certo, fosse stato per la tua lungimirante strategia a quell'ora…". Così Lucianodi Iv su twitter.

Advertising

Rogpiton : @tempoweb Stessa cosa la potrebbero dire Calenda, brunetta, gasparri, gelmini, nobili, la russa, la peracottara o il maiale ?? padano? - BTiddia : RT @M49liberorso: Dopo la lite fra Calenda e Martelli su Facebook, è in programma alle 18 la rissa Paragone vs Toti su Instagram, seguirà a… - lindawhippet : RT @M49liberorso: Dopo la lite fra Calenda e Martelli su Facebook, è in programma alle 18 la rissa Paragone vs Toti su Instagram, seguirà a… - shineelite2 : RT @M49liberorso: Dopo la lite fra Calenda e Martelli su Facebook, è in programma alle 18 la rissa Paragone vs Toti su Instagram, seguirà a… - Maxsmp : RT @M49liberorso: Dopo la lite fra Calenda e Martelli su Facebook, è in programma alle 18 la rissa Paragone vs Toti su Instagram, seguirà a… -