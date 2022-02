Inter, Bastoni corre contro il tempo: le ultime verso il Liverpool (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Il difensore nerazzurro prova a farcela per la Champions Alessandro Bastoni, reduce dalla distorsione alla caviglia destra in coppa con la Roma, stamattina ha lavorato in parte con i compagni e quindi dovrebbe esserci regolarmente con il Liverpool fin dall’inizio gara. Secondo quanto appreso da Internews24.com, domani la rifinitura decisiva in vista della convocazione con la caviglia del centrale azzurro che migliora ogni giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Il difensore nerazzurro prova a farcela per la Champions Alessandro, reduce dalla distorsione alla caviglia destra in coppa con la Roma, stamattina ha lavorato in parte con i compagni e quindi dovrebbe esserci regolarmente con ilfin dall’inizio gara. Secondo quanto appreso danews24.com, domani la rifinitura decisiva in vista della convocazione con la caviglia del centrale azzurro che migliora ogni giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

