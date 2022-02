Il Napoli sonda un classe 2002 | sfidata un’altra big di Serie A

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante il calciomercato invernale abbia chiuso da poco i battenti, continua ad essere attivissimo il direttore sportivo delCristiano Giuntoli. Il ds del, oltre alle operazione per la prima squadra (fra cui spicca su tutte quella relativa al sostituto di Insigne), pensa anche alle operazioni in prospettiva. Kessy Coulibaly Calciomercato, occhi sul giovane Kessy Coulibaly In quest’ottica, secondo quanto riporta TMW, Giuntoli stando il giovane francese Kessy Coulibaly. Quest’ultimo è un difensore centralee gioca nella seconda squadra del Tolosa. Ha come pregio una notevole altezza (quasi due metri) che lo rende molto bravo sulle palle alte. Su di lui c’è anche la Lazio: entrambe le squadre stanno cercando di capire se questo ...

