Giustizia | Margiotta Pd | ' pentito di non aver firmato i referendum per disciplina partito'

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i referendum sulla Giustizia, o almeno alcuni di essi. Se la Corte li ammetterà, farò la mia parte nella campagna". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Salvatore Margiotta.

