Eletta Miss Italia 2021 | chi è Zeudi Di Palma | incoronata dopo una incredibile gaffe?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra pandemia, Olimpiadi e persino una guerra all’orizzonte, il concorso di bellezza più importante della nostra Nazione è finito in sordina e non ha destato nessun interesse giornalistico (non più di tanto, almeno) l’incoronazione della più bella d’. E cosìè diventato un evento quasi da tv locale, come vedremo a breve. Ma prima, andiamo a vedere chi è colei la quale è riuscita a vincere il titolo un tempo più ambito da tutte le reginette di bellezza.Di, la nuovaLeggi anche -> Arrivò seconda adietro Anna Valle: ecco come è diventata l’ex “ragazza in gambissima” La nuova ‘’ si chiamaDi ...